Valérie Pécresse sera à Tel-Aviv lundi prochain

La Présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, sera en Israël les lundi 23 et mardi 24 octobre 2017, elle s’entretiendra avec les autorités gouvernementales et locales afin d’étudier les possibilités de partenariat et de coopération avec les villes de Jérusalem et de Tel-Aviv.

Elle rencontrera aussi les milieux d’affaire dans le cadre de la volonté de la région Ile-de-France d’attirer les investisseurs étrangers. Elle aura également des entretiens avec les acteurs de la French Tech en Israël et des startups israéliennes pour créer des liens entre l’écosystème israélien et celui de la région Ile-de-France. Enfin, elle rencontrera des tour-operators israéliens.