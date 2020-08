Vaccin du BCG contre le covid-19 : Les Israéliens pensent que oui !

Une vaccination contre la tuberculose semble offrir une certaine protection contre Covid-19 pour les personnes de moins de 24 ans, selon une nouvelle étude israélienne.

L’étude, dirigée par le chercheur Dr Nadav Rappoport de l’Université Ben Gourion du Néguev avec des collègues de l’Université hébraïque de Jérusalem, a trouvé une corrélation entre les politiques des pays pour le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG) contre la tuberculose et les«Résultats de Covid-19.

La protection semble être importante principalement parmi ceux qui ont reçu la vaccination au cours des 15 dernières années. Les chercheurs n’ont pas trouvé d’effet similaire chez les personnes âgées qui ont reçu le vaccin BCG il y a plus de 15 ans.

Leurs données ont révélé que la vaccination par le BCG figurait systématiquement parmi les deux principaux effets dans 55 pays étudiés (comprenant près de 63% de la population mondiale).

Rappaport, qui fait partie du département d’ingénierie des logiciels et des systèmes d’information du BGU, et ses collègues ont normalisé les données afin que les pays soient alignés sur la première date à laquelle chaque pays a atteint un taux de mortalité de 0,5 décès par million ou plus. Les chercheurs ont également contrôlé les variables démographiques, économiques, liées aux restrictions pandémiques et liées à la santé. Seuls les pays d’au moins 3 millions d’habitants ont été inclus.

La recherche a également comparé la vaccination par le BCG à l’échelle nationale par rapport aux vaccinations contre d’autres maladies telles que la rougeole et la rubéole. Rappaport et son équipe ont constaté que d’autres vaccins n’avaient pas d’association significative avec les résultats de Covid-19.

Le BCG en vaut la peine

La recherche israélienne n’est pas la première à trouver un effet du BCG au-delà de la tuberculose. Des chercheurs aux Pays-Bas ont rapporté que le vaccin semble avoir un effet stimulant général sur le système immunitaire. L’étude des Pays-Bas n’a pas testé le BCG spécifiquement pour les résultats de Covid-19, mais montre une «image prudemment positive» avec un nombre inférieur de personnes malades dans la période mars-mai 2020 parmi le groupe vacciné ainsi que moins de plaintes de fatigue.

Une autre étude américaine suggère que, si la vaccination par le BCG avait été obligatoire il y a plusieurs décennies, le nombre de décès au cours de la première vague de Covid-19 aux États-Unis aurait pu diminuer jusqu’à 80% .Le BCG est le vaccin le plus largement reçu au monde. Il est généralement administré peu de temps après la naissance ou pendant la petite enfance.

«Nous proposons que la couverture vaccinale par le BCG, en particulier parmi la population la plus récemment vaccinée, contribue à atténuer la propagation et la gravité de la pandémie de Covid-19», ont conclu les chercheurs israéliens. «Nos résultats suggèrent que l’exploration des protocoles de vaccination BCG dans le contexte de la pandémie actuelle pourrait valoir la peine.»

SOURCE: Israel21c