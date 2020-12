La deuxième phase du vaccin corona israélien (de Ness Ziona) devrait débuter ce mois-ci et comprendra près d’un millier de volontaires. Les hôpitaux qui participeront à l’essai peuvent recevoir jusqu’à 4,5 millions de NIS, et les volontaires recevront jusqu’à 6500 NIS (1600 euros) pour la participation et en fonction du nombre d’injections qu’ils reçoivent.Lire la suite sur israelvalley.com