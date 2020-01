Le Parti démocrate américain qui avait applaudi des deux mains et encensé Barack Obama après l’élimination d’Ossama Ben Laden se retrouve « étrangement » aujourd’hui dans le camp de ceux qui dénoncent l’élimination du non moins dangereux Qassem Suleimani! A titre de comparaison, le Parti républicain avait soutenu et approuvé l’élimination du leader d’Al Qaïda.Lire la suite sur lphinfo.com