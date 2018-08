La troisième plus grosse source d’investissement étranger en Israël provient des Îles caïmans, selon le Bureau Central des Statistiques (CBS), organisme d’Etat israélien. Diverses entités enregistrées dans ce territoire d’outre-mer britannique ont investi des fonds dans l’Etat hébreu pour un montant de 6 milliards de dollars (plus de 5 milliards d’euros), soit 6,6% de la totalité des fonds étrangers versés à Israël en 2016, année la plus récente pour laquelle le CBS possède des données.Lire la suite sur israelvalley.com