Les USA boudent l’UNRWA, la Belgique alloue 23 millions

Lutte contre le terrorisme que cette décision belge d’allouer 23 millions de dollars à l’UNRWA ?

Pour faire simple, pas de considérations philosophiques, on passe à l’essentiel : « La Belgique alloue 23 millions de dollars à l’UNRWA ». OK pour cette formule coup de poing, mais qui se cache sous ce vocable ?

UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (en anglais) est une des facettes de l’Organisation des Nations unies dans l’aide aux réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza ;

A son sujet on peut dire que les avis sont, pour le moins partagés !

Ainsi le vice-premier ministre belge Alexander De Croo de déclarer qu’il avait décidé d’allouer les 23 millions de dollars par « respect pour le travail de l’UNRWA qui est pour beaucoup de réfugiés palestiniens, la dernière bouée de sauvetage. Avec l’aide de l’UNRWA, un demi-million d’enfants palestiniens peuvent aller à l’école. Cela les empêche de tomber dans la radicalisation et la violence extrême » !

L’UNRWA et les armes du Hamas

Comment n’est-il pas au courant de ce que le chef de l’UNRWA lui-même admet, à savoir que le Hamas a caché des armes dans ses installations

Mr Krahenbuhl, commissaire général de l’UNRWA a admis que les terroristes du Hamas avaient caché des armes dans les installations de l’UNRWA durant leur guerre contre Israël l’été dernier.

« Nous étions ceux qui ont trouvé les caches d’armes dans nos installations lors des inspections », a déclaré Kra henbuhl au Yedioth Aharonoth dans une interview. Et si le monde entier est au courant, c’est que nous leur avons dit. »

Krahenbuhl fait référence à au moins trois occasions différentes où des roquettes ont été trouvées dans les installations de l’UNRWA. (Après la première découverte de roquettes dans une école de l’UNRWA, les travailleurs de l’UNRWA auraient appelé le Hamas à venir les enlever ).

De même, il admet qu’une clinique de l’UNRWA bourrée d’une quantité massive d’explosifs cachés dans ses murs, une clinique, située au sommet de dizaines de tunnels terroristes, a explosé, tuant trois soldats des FDI.

Ceci étant, et même si Mr Trump se penche sur la possibilité de réduire la contribution des États-Unis à l’UNRWA, reste que l’Amérique était jusqu’à ce jour son plus important donateur, lui fournissant plus du quart de son budget !

Et pourtant, elle aussi savait !