Uri Geller, grand télépathe ou charlatan ?

1950. Tel Aviv, en Israël. Il fait nuit. Un petit garçon de 4 ans, brun au regard vif se promène aux alentours de sa maison. Soudain, il voit un éclair de lumière dans le ciel. Un phénomène qui changera sa vie à jamais.

Depuis, le garçon semble doté de pouvoirs psychiques uniques et inexpliqués. Enfin, c’est ce qu’il raconte… Son nom : Uri Geller.

De soi-disant télépathe à l’un des plus grands escrocs qui aient existé, découvrez sa True Story.

Frappé par la foudre

Uri Geller naît à Tel Aviv, en Israël, le 20 décembre 1946. Il serait un descendant de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. Selon ses dires, alors qu’il est âgé de seulement 4 ans, un éclair de lumière jaillit du ciel et abat toute son énergie sur lui.

Il s’agirait pour lui d’une venue extraterrestre. Dès son plus jeune âge, Uri apprécie tout particulièrement la magie.

En effet, Uri s’intéresse au paranormal et effectue des recherches sur la télépathie et la psychokinésie. En parallèle, il donne des petits spectacles de magie dans des clubs nocturnes.

Télépathe de talent ou grand escroc ?

En 1978, 5 ans après qu’Uri Geller eut mis la science au défi d’expliquer ses apparents pouvoirs, son ex-manager (Yasha Katz) explique dans la presse certains de ses « trucs » et tricheries de mentalisme, utilisés au moins depuis 1973 par le « magicien » Geller, avec parfois la complicité de son manager selon ce dernier.

En 1987, Uri Geller est invité le 14 mars à l’émission Droit de réponse animée par Michel Polac intitulée L’Effet Geller. En début d’émission, Uri Geller effectue devant les caméras diverses démonstrations, qu’il présente comme des expériences de parapsychologie et comme l’expression de pouvoirs paranormaux ou surnaturels. Le magicien français Gérard Majax (présent en coulisse) apparaît ensuite sur le plateau. Puis, au grand étonnement du public et des invités, il refait des démonstrations identiques à celles qu’Uri Geller vient d’accomplir :

Il tord à 35 degrés un club de golf en métal tenu par Michel Polac, comme s’il s’agissait de caoutchouc. Puis, il fait tournoyer l’aiguille d’une boussole, nettement plus vite qu’Uri Geller ne l’avait fait quelques minutes plus tôt Enfin, il tord une petite cuillère, apparemment rien qu’en la regardant.

Lors de cette démonstration, Gérard Majax utilise plusieurs fois les mots tricherie, détournements d’attention et illusionnisme, accusant Uri Geller d’être un charlatan.

En 2008, Uri Geller a admis lors d’une interview pour Magische Welt être un simple prestidigitateur et ne plus prétendre avoir des pouvoirs surnaturels. Il affirmera cependant avoir des capacités télépathiques plus tard la même année.

Source Yahoo News