UNRWA : Nikki Haley critique la décision de Joe Biden

L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu a fermement dénoncé la décision de l’Administration Biden de réinstaurer l’aide financière américaine à l’Unrwa : « Il s’agit de l’agence de l’Onu la plus corrompue et la plus inutile, et le président Trump avait eu raison de la laisser tomber », a affirmé la diplomate qui estime que le président Joe Biden va ainsi gaspiller des centaines de millions de dollars pris sur les contribuables américains. Lire la suite sur jforum.fr