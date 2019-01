Union orthodoxe: veto du rav Shalom Cohen

Le rav Shalom Cohen, président du Conseil des Sages de la Torah, organe suprême du parti Shass, a finalement mis son veto à l’union des partis orthodoxes dont il était question depuis une semaine.

Dans un communiqué au nom du mentor de Shass il est dit: "Notre maître s'oppose de manière catégorique à cette initiative et a fait savoir que la spécificité de Shass est d'élever le public séfarade et de favoriser le rapprochement entre les fils de la Torah et la population israélienne".