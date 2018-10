UNESCO : “La tombe de Rachel et le tombeau des Patriarches font partie intégrante du territoire palestinien occupé”

Mercredi matin, la commission PX du Conseil exécutif de l’UNESCO a adopté les résolutions 28 et 29, intitulées “Palestine occupée”, selon lesquelles le tombeau des patriarches à Hébron et le tombeau de Rachel à Bethléem font “partie intégrante du territoire palestinien occupé”. L’UNESCO a aussi condamné la construction de la barrière de sécurité, la réalisation d’excavations dans la partie Est de Jérusalem ainsi que “d’autres mesures visant à modifier le caractère, le statut et la composition démographique du territoire palestinien occupé”.

Ce sont l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, Oman, le Qatar et le Soudan qui ont proposé les deux résolutions qui ont ensuite été approuvées par les 59 membres du Comité exécutif de l’UNESCO dont Israël n’est pas membre.Lire la suite sur tel-avivre.com