Une technologie de l’armée israélienne va envahir les terrains de football du monde entier !

Une technologie qui a pris naissance au sein de la Force aérienne israélienne pourrait bientôt s’intégrer sur les terrains de football dans les prochains jours.

Playsight est basé à Tel Aviv. Son «SmartPitch» enregistre l’action et l’envoie immédiatement au cloud, ce qui permet aux entraîneurs de montrer aux joueurs des replays instantanés de leur contribution.

Le PDG et cofondateur Chen Shachar a dévoilé la version de football de la technologie, lors de la convention Soccerex à Manchester cette semaine et a expliqué les avantages de son BusinessCloud pour les clubs.

“Beaucoup de recherches ont révélé que plus tôt vous montrez à un joueur en vidéo ce qui s’est passé, plus les progrès sont rapides et meilleurs ils sont”, a-t-il déclaré.

“La technologie a été utilisée pour former des pilotes de chasse israéliens. L’une des choses que nous avons apportées à l’armée de l’air d’Israël, c’était de montrer ce qu’il se passait pendant un entraînement. Il n’y a pas de débat: juste des faits.”

“Alors que les joueurs boivent de l’eau et ont une pause, l’entraîneur peut leur montrer ce qui s’est passé sur le terrain en utilisant un smartphone ou une tablette”.

L’entreprise a débuté dans le tennis et le basket-ball et travaille également avec des équipes dans de nombreux