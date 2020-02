Une startup israélienne fait plus et mieux que « Passe-muraille » !

Si Passe-muraille , la nouvelle de Marcel Aymé , qualifiée de « fantastique » n’est qu’imagination, la récente trouvaille de la société Vayar, elle, est bien réelle.

Une découverte Passe-muraille ? En Israël, la réalisation, la mise en pratique des montagnes d’idées qui fourmillent sont considérées comme leur suite logique. De même que sortir au plus vite une application à toute technologie de pointe et ce dans bien des domaines, leur est évidence ! Dans ce tout jeune état avide de créativité se met en place une dynamique qui encourage les startups à proposer des solutions innovantes, une réponse aux moult besoins de la population et ce, à moindre coût .

C’est ainsi que Naftali Chayat Ctovayaar, scientifique et l’un des fondateurs de « Vayar » a expliqué que cette société qui se consacre habituellement à l’étude et la création de technologies économiques et faciles à déplacer a été amené à créer deux dispositifs qui n’ont à priori aucun rapport l’un avec l’autre sinon leur utilité dans les deux cas !

Le premier identifie les objets et les personnes derrière les murs. Le second, grâce à un mécanisme fonctionnel placé autour du sein de la patiente détecte si cancer il y a ou non.

Voir à travers les murs…

Rien de plus simple, il suffit d’avoir en main le capteur Walabot qui permet de voir à travers les murs jusqu’à 10 centimètres d’épaisseur et d’identifier tout ce qui s’y cache ou se trouve de l’autre coté, sans risque pour la santé de l’utilisateur, les capteurs installés dans un téléphone portable, étant de faible puissance.

En plus d’être bon marché, ce type de technologie peut être utilisé dans bien des situations et devrait intéresser en premier lieu Tsahal lui-même !

Détecter un possible cancer du sein…Quant à la seconde application capable de détecter le cancer du sein, l’appareil est en phase de test dans deux hôpitaux en Inde. Après approbation il devrait pouvoir être proposé à bas coût au marché mondial.

Deux applications israéliennes pour lesquelles on peut prédire un bel avenir.