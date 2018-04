Une Start-Up israélienne fabrique du chocolat pour les diabétiques

A1C Foods Ltd., une Start-Up israélienne, a fabriqué du chocolat et de la crème glacée qui n’ont aucun effet sur le taux de sucre dans le sang, selon Ctech, le site d’infos Hitech de Calcalist. Selon un porte-parole de l’entreprise, les ingrédients utilisés sont tout ce qu’il y a de plus traditionnel, farine et sucre naturel sans édulcorant artificiel mais avec une « formulation » en instance de brevet…Lire la suite sur tel-avivre.com