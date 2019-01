Une Start Up basée à Tel-Aviv va commercialiser cet été un peigne à ultrasons haute technologie qui tue les poux en 5 minutes

La société Parasonic Ltd, basée à Tel-Aviv, spécialisée dans la lutte contre les poux, affirme que son appareil à ultrasons tue les poux et leurs œufs en un seul traitement de peignage et en seulement 5 minutes. L’impulsion ultrasonique déchire les tissus mous internes des poux, provoquant la mort immédiate. Des centaines de millions d’enfants âgés de 3 à 11 ans sont infectés chaque année, le produit sera disponible en magasin cet été…Lire la suite sur tel-avivre.com