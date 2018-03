Une société qui a un centre de recherche en Israël présente les cartes SD les plus puissantes du monde.

De nos jours, les applications se développent, gagnent en sophistication et, conséquemment, prennent du poids. Il faut donc inventer de nouvelles solutions de stockage pour faire face à la réalité virtuelle, à la vidéo 4K et consorts…La société américaine Western Digital Corporation, qui a un centre de recherche en Israël, propose donc une solution pour rendre la sauvegarde, le partage et l’utilisation de contenus plus agréables et moins contraignantes en termes de place dans nos systèmes. Lire la suite sur israelvalley.com