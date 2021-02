Une « shoah palestinienne » a lieu pour Jibril Rajoub

Jibril Rajoub occupe plusieurs postes au sein de l’Autorité palestinienne, dont l’un est celui de secrétaire du Comité central du Fatah. Rajoub s’emploie régulièrement à banaliser les crimes des nazis contre les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en comparant les Israéliens aux nazis.

Ainsi, Rajoub a récemment qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de «visage laid de Mussolini et Hitler». Alors qu’il a reconnu la véracité de la Shoah contre les Juifs et d’autres pendant la Seconde Guerre mondiale, Rajoub a affirmé que les Israéliens faisaient «ce qui leur est arrivé aux Palestiniens»:

Jibril Rajoub, secrétaire du Comité central du Fatah: «[Après l’élection de Trump,] l’administration américaine [a] coopéré avec la voie de la droite fasciste dirigée par Netanyahou, le visage affreux de Mussolini et Hitler … [Les Israéliens] ont exploité la question de l’Holocauste… Ils ont été massacrés en Europe. C’était un massacre ignoble , et nous nous y opposons tous et ne l’acceptons pas. Mais nous ne l’avons pas fait! Ni nous en tant qu’Arabes, ni nous en tant que musulmans. Ce qui se passe en Palestine est un deuxième holocauste. Nous sommes 14 millions de personnes qui sont éliminées et effacées géographiquement, historiquement, humainement, religieusement et culturellement. Le massacre – bien sûr, au 21e siècle [l’occupation] ne peut pas faire ce qui a été commis dans les années 40, mais quelle est la différence?… Ce sont des criminels. Ce sont des assassins . Ce sont les humbles (les Palestiniens). Les Israéliens font ce qui leur est arrivé aux Palestiniens .

[Page Facebook du secrétaire du Comité central du Fatah Jibril Rajoub, 20 janvier 2021]. Rajoub s’exprimait au cours d’une interview sur la chaîne satellite koweïtienne Al-Shahed.»