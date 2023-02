Une semaine après l’attentat du shabbat à Jérusalem

Le terroriste de Névé Ya’akov a tué sept personnes la semaine dernière, mais peut-être devons-nous préciser : le terroriste de Névé Ya’akov a assassiné sept personnes durant la soirée de Shabbat. Entre l’entrée de Shabbat et le repas – la réunion familiale, ce rythme particulier, ces belles et saintes heures où se combinent les goûts, les odeurs, la paix et la tranquillité. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Déjà une semaine ! Les médias mondiaux ont également expliqué aux téléspectateurs quelle est la signification d’une synagogue, d’une soirée de Shabbat, en Israël. Parce que la différence entre la soif satanique de meurtre et la simple joie de vivre – s’accentue encore plus dans ce cas.

Il y a une semaine Asher Nathan Morley, 14 ans, a été inhumé. La famille venait de terminer le repas de Shabbat. Asher, le fils aîné, qui est sorti pour rencontrer des amis a été assassiné. Après lui, on a enterré Nathalie et Eli Mizrahi, qui participaient au repas de Shabbat chez le père d’Eli. Comme cela devait être paisible lors de cette réunion de famille, avant qu’ils ne sortent tous les deux pour aider les blessés et qu’ils soient assassinés. puis ce furent les obsèques de quatre autres chères victimes – Raphael Ben Eliyahou, Irina Korolova, Shaul Chai et Aliya Sosansky.

Le Shabbat lui-même est aussi une source de réconfort. Le matin après l’attaque, les versets de la Haftara de la semaine, les paroles anciennes du prophète Jérémie, ont été lues dans toutes les synagogues du monde juif :

« Pour toi, ô Mon serviteur Jacob, ne crains rien ; ne sois point alarmé, ô Israel ! car Mon secours te fera sortir des régions lointaines et tes descendants de leur pays d’exil. Jacob reviendra et il jouira d’une paix et d’une sécurité que personne ne troublera.

Non, toi tu n’as rien à craindre. Mon serviteur Jacob, déclaration de D-ieu, car Je suis avec toi. »

Condoléances aux familles. Que toutes les prophéties de réconfort s’accomplissent pour nous, bientôt.