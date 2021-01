Une républicaine du congrès américain cite…Hitler

Le président du Congrès juif mondial (CMJ), Ronald S.Lauder, a vivement condamné les commentaires d’une députée républicaine de l’Illinois Mary Miller. Une vidéo d’un rassemblement devant le Capitole des États-Unis à Washington a inspirée l’élue. Pour elle, «Hitler avait raison sur un point. Il a dit: «Celui qui a la jeunesse a l’avenir.

Mary Miller élue républicaine au congrès américain a ajouté: Remplissez l’esprit de vos enfants de ce qui est vrai, juste et noble. Ils peuvent vaincre le mal par le bien parce qu’ils peuvent réellement discerner entre ce qui est mal et ce qui est bien.

Pour le président du Congrès juif mondial, « il est tout simplement scandaleux et obscène pour quiconque de présenter Hitler, qui a perpétré le plus grand génocide de l’histoire, comme modèle pour quelque raison que ce soit ». « On pourrait s’attendre à cela de la part des suprémacistes blancs ou des néo-nazis, mais entendre les mots » Hitler avait raison « de la bouche d’un membre du Congrès des États-Unis est au-delà de tout comportement acceptable », a-t-il ajouté.

C’est Margot McGowan Staebler, étudiante en droit à la Michigan State University, qui a posté la vidéo sur Twitter de la membre du Congrès faisant la remarque.

Jonathan Greenblatt, PDG de l’Anti-Defamation League (ADL) a tweeté. «Hitler n’avait raison sur rien ! Invoquer son nom dans tel ou tel contexte est extrêmement offensant et manque de respect aux millions de personnes qui ont péri à cause du régime haineux et génocidaire des nazis. Des excuses sont le moins que vous puissiez faire pour vos électeurs et notre pays ».

Une tendance vile et perverse

Le gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker, a qualifié les commentaires de Miller d ‘«insondables et dégoûtants».

« Laissez moi être clair. Hitler n’a rien eu de bien », a déclaré Pritzker. «Cette rhétorique répréhensible n’a pas sa place dans notre politique. Les républicains de l’Illinois ne peuvent pas permettre cela. Ils doivent condamner cette tendance vile et perverse dans leur parti. Si la représentante Miller s’intéressait au moins à l’histoire, elle se rendrait au musée et centre d’éducation de l’Illinois sur l’Holocauste pour savoir à quel point Hitler avait vraiment tort.

Adam Kinzinger, un autre membre républicain du Congrès pour l’Illinois, a également dénoncé les propos de Miller: «Je condamne carrément ces ordures», a-t-il écrit.