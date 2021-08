Une réforme agraire afin de baisser le coût de la vie en Israël.

Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, met tout en œuvre pour abaisser le coût de la vie en Israël. En coopération avec le ministre de l’Agriculture, Oded Forer, il a annoncé la mise en place d’un plan quinquennal qui doit permettre d’améliorer la compétitivité dans le secteur de l’agriculture grâce à une plus grande diversité de produits qui conduira à une baisse du prix des fruits, légumes et œufs. Il devrait en résulter pour les consommateurs une économie de plus de 2,7 milliards de shekels, soit en moyenne 840 shekels par foyer.Lire la suite sur israelvalley.com