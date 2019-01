Une pépinière terroriste aux abords de Jérusalem

Le camp de Shouafat, qui

jouxte le quartier arabe du même nom, est le seul camp de « réfugiés” se

trouvant sous souveraineté israélienne bien qu’ayant été créé par les “frères »

jordaniens. Confié aux « bons soins » de l’Unrwa par la Jordanie, ce

camp est resté sous sa responsabilité après la Guerre des Six Jours et la

libération de Jérusalem. Mais comme tous les endroits où sévit l’Unrwa il y

règne une atmosphère très anti-israélienne, et l’enseignement qui y est

prodigué est imprégné d’incitation à la haine et la violence, d’antisémitisme

et de négationnisme. Et si sur le papier, le camp de Shouafat est sous souveraineté

israélienne, dans les faits, c’est l’Unrwa qui le dirige avec tout ce que cela

sous-entend.

Avant la fin de son mandat, l'ancien maire de Jérusalem Nir Barkat avait déposé sur la table du gouvernement un vaste plan d'intégration de Shouafat dans la municipalité de Jérusalem en expulsant définitivement, projet qui rec