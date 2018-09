Une organisation espagnole pro-Israël met en garde l’Espagne

La reconnaissance unilatérale par l’Espagne de la Palestine pourrait bien inciter Israël à en faire de même pour la Catalogne, met en garde une organisation espagnole pro-Israël.

“Il y a eu des rapports – confirmés jeudi par le ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Borrell – que l’Espagne fait pression pour que l’Union européenne reconnaisse ce que l’on appelle “l’État de Palestine” et le reconnaîtra, quelle que soit la position du bloc. Mais si cela se produit, il est fort possible qu’Israël décide de reconnaître la Catalogne en tant qu’Etat, a affirmé Angel Mas, le président d’ACOM (Action et Communication sur le Moyen Orient)”, dans un entretien accordé au journal espagnol ABC.

Le séparatisme catalan a plongé l'Espagne dans une crise majeure en octobre.