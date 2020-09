Une nouvelle découverte sur le mont du Temple ?

Une cavité a été découverte sur le mont du Temple après qu’un pan du sol se soit effondré. Cette cavité est située du côté sud du mont du Temple, près du « Kotel méridional ». Les organisations juives liées au Mont du Temple demandent à l’Office national des antiquités de procéder à des fouilles en bonne et due forme et de publier les découvertes archéologiques éventuelles. La police a également contacté l’office afin de comprendre l’effondrement de ce pan et de voir ce qui se trouve à l’intérieur.Lire la suite sur lphinfo.com