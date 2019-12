Par Yohan Benizri, président du CCOJB. Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique dénonce l’annulation de la mission économique en Israël qui était prévue en décembre.

Comment s’assurer que les citoyens et les entreprises perdent foi en la politique ? En adoptant des postures imprévisibles, incohérentes et inefficaces. Comme avec la mission économique en Israël et dans les territoires palestiniens qui a été, au dernier moment, désavouée Lire la suite sur israelvalley.com