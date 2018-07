Une maison de Sderot frappée par une roquette: 4 israéliens blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Hamas a tiré 31 roquettes et obus de mortier en direction d’Israël dont 6 ont été interceptées par le système anti-missile Dome de Fer. De vendredi soir à samedi soir c’est plus de 100 roquettes et mortiers qui ont été tirés sur Israël depuis Gaza et le système de défense antimissile israélien en a abattu au moins 20. Mais samedi, quatre Israéliens ont été blessés par une roquette qui a frappé leur maison. Il s’agit d’un homme âgé de 50 ans, de son épouse de 45 ans de leurs filles de 14 et 15 ans. Toute la famille a été transportée à l’hôpital Barzilai d’Ashkelon.