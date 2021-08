Une juive fait ses courses en banlieue parisienne

Hier, avec mon Caddie dans la banlieue de Paris, le 92, je me suis surprise à poser mes boîtes de charcuterie cachère, à l’envers. Je me suis arrêtée, consternée par moi-même et l’éclatante évidence de ma France. Par Emmanuelle Halioua

Prudente au supermarché…J’ai partagé ce pénible moment sur mon mur Facebook. Et l’un après l’autre, les témoignages se sont égrenés avec tous un relent d’histoire qui bégaie..

Maryse me confie que lors de ses livraisons à domicile, elle évite d’acheter des articles cachers. Joël lui, indique que sa fille a décidé de retirer la maguen David de son cou… Paulette en passant à la caisse se demande à chaque fois, quelle tête fera la caissière devant ses achats cachers.

Une autre mère m’indique qu’elle tremble pour sa fille qui refuse de retirer son étoile de David et qu’elle est régulièrement insultée. Un autre contact m’écrit qu’elle porte en solidarité avec le peuple juif une maguen David, bien qu’elle ne soit pas juive. Que ses proches ont peur pour elle et qu’elle s’interroge. Continuera-t-elle à la porter encore longtemps ?

Pour Michael L, les grandes enseignes genre Auchan et Carrefour ne livrent plus en casher, même pas en Drive. Trop de soucis, de produits endommagés durant la livraison… »

Ce témoignage également. Agressée il y a 4 mois. Première recommandation de la police :

“ Madame changez de sachet ,ne sortez plus avec celui ci (une enseigne cachère).

Un effet de loupe ?

En Grande Bretagne Le Community Security Trust (CST) a comptabilisé 767 actes antisémites à travers le pays entre janvier et juin. Une hausse de 30% par rapport à la même période l’année dernière ! En Allemagne, Le nombre d’actes à caractère antisémite commis à Berlin a augmenté de 19%, depuis le début de l’année en cours, rapporte jeudi Deutsche Welle. Au moins 80 crimes haineux visant des Juifs ont été recensés à Berlin durant les deux premiers trimestres de 2018. Pour l’ensemble du pays ce chiffre s’élève à 401.

Est-ce un effet de loupe parce que nous sommes davantage informés ? Possible mais ce qui est certain et que j’expérimente comme mes contacts virtuels et connaissances réelles, c’est qu’afficher son judaïsme est devenu dangereux…voir mortel dans certains quartiers, en France.

Emmanuelle Halioua