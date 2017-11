Une jeune fille blessée dans un attentat suicide en 2011 décède

Hodaya Asulin avait 14 ans lorsqu’une bombe posée par un terroriste a explosé près d’un téléphone public non loin du Centre International des Congrès dans la capitale, tuant un touriste britannique et blessant des dizaines de personnes dont elle. Dans le coma, elle a lutté pour survivre pendant plus de six ans mais est décédée ce matin dans son lit d’hôpital. Ses funérailles auront lieu aujourd’hui (mercredi) à Mevo Horon à 13h30. Lire la suite sur tel-avivre.com