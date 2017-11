Une israélienne au Top 100 des femmes influentes dans l’ophtalmologie.

La Professeure Anat Loewenstein est placée dans le top 100 des personnes les plus influentes dans le monde de l’ophtalmologie.

Professeur Anat Lowenstein, présidente du département d’ophtalmologie à l’hôpital Sourasky de Tel Aviv, ainsi que professeure d’ophtalmologie et vice-doyenne à l’Université de Tel-Aviv, a été sélectionnée dans la liste des personnalités les plus influentes du magazine The Ophtalmologist. Le magazine, qui met en exergue les 100 personnes les plus influentes dans le monde de l’ophtalmologie, a noté qu’Anat Lowenstein était une conférencière populaire lors de conférences internationales et a glorifié « sa contribution et son influence dans le domaine de la rétine médicale et chirurgicale. » Anat Lowenstein a terminé ses études de médecine à l’Université hébraïque de Jérusalem, après quoi elle a servi comme médecin au siège naval de Tsahal pendant 4 ans. Lire la suite sur israelvalley.com