Une immense colonie de criquets menace Israël

La majeure partie de l’Afrique de l’Est a été endommagée ces dernières semaines par une immense colonie de criquets pèlerins. L’essaim est considéré comme le plus important depuis 70 ans, causant des dommages aux économies de la région. Récemment, la colonie s’est rapprochée d’Israël. Explications.

Une énorme colonie de criquets pèlerins est susceptible de se diriger vers Israël. Aux dernières nouvelles, les zones de reproduction se situent des deux côtés de la mer Rouge en Arabie saoudite et dans la péninsule du Sinaï. L’essaim, considéré comme le plus important des 70 dernières années, a déjà frappé l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, Djibouti et l’Érythrée. Il s’est à présent répandu et a atteint le sud du Soudan, l’Ouganda et la Tanzanie.

Ce phénomène se renouvelle tous les 4-5 ans et concerne parfois Israël (une fois par décennie environ). Mais cette année, l’essaim est devenu incontrôlable selon le site Web de l’ONU World-O-Meter, en Afrique de l’Est. À tel point que les Nations unies redoutent aujourd’hui que la voracité de ces insectes ne provoque une crise alimentaire.

Les risques d’invasion de criquets en Israël

Plusieurs facteurs détermineront sa progression vers nos contrées. Tout d’abord, l’action de l’homme. Seules les autorités des pays concernés peuvent agir afin d’éradiquer la colonie. Le cas échéant, les instances internationales sont susceptibles de prendre le relais. Pour l’heure, aucune action d’envergure n’a été actée.

Par ailleurs, les éléments naturels influencent le devenir de la colonie : les vents, l’absence de nourriture, les intempéries etc. Les spécialistes en Israël estiment qu’il y a une chance sur 4 (malchance !) pour que cette colonie de criquets se dirige plus au nord, c’est-à-dire vers Israël. Déjà préoccupées par l’épidémie de coronavirus, les autorités israéliennes suivent désormais de près, la progression de ces insectes voraces.