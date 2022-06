Une immense baleine bleue s’échoue sur une plage de Tel-Aviv

Triste spectacle entre la plage d’Irgoun et de Jaffa près de Tel-Aviv : Le corps d’une baleine bleue s’est échoué il y a une petite semaine de cela. Des employés de la municipalité de Tel-Aviv ont transporté la carcasse par camion vers l’hôpital vétérinaire de Beit Dagan.

Selon les chercheurs de Delphi, il s’agit d’une baleine femelle de 10 mètres de long. Le Dr Aviad Sheinin de Delphis, responsable du domaine des super-prédateurs à la station Morris Kahn de l’Université de Haïfa, a déclaré que « la carcasse de baleine était en décomposition avancée et qu’il serait difficile de déterminer le cause de sa mort. »

Le Dr Mia Elser de l’Association Delphis a ajouté que depuis le début de l’étude en Israël, les corps de six baleines bleues se sont échouées au large des côtes d’Israël. D’après la longueur de l’individu repêché à Tel-Aviv, il semble qu’il soit assez jeune et n’avait pas atteint sa taille adulte entre 25 et 27 mètres.