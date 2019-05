Une grande première : les services secrets israéliens vont prochainement intégrer des ‘Harédim dans leurs rangs

Les services de renseignements et de sécurité israéliens ouvrent une nouvelle voie en lançant une vaste campagne de recrutement à destination du public ‘Harédi. Les jeunes dotés de talents prometteurs sont invités à se joindre au programme d’étude spécial qui permettra aux éléments les plus brillants de travailler dans le cadre des services de sécurité. Cet appel est le fruit de la coopération avec une nouvelle association religieuse, Pardess, qui œuvre pour l’égalité des chances et l’intégration des jeunes ‘Harédim au sein des organisations sécuritaires par des formations adaptées à ces fonctions, et données dans un cadre religieux. Après un premier tri rigoureux des candidats, une bourse sera même accordée à ceux répondant aux critères.Lire la suite sur lphinfo.com