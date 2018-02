Une gifle pour les victimes du massacre islamiste de Nice : l’ancienne ministre Taubira apporte son soutien à l’islamo-complotiste Mennel

L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a apporté son soutien à l’islamo-complotiste Mennel Ibtissem, écartée de l’émission The Voice pour avoir tenus des propos abjects après des attentats en France.

“Chère Mennel Official. L’affaire dure. Je l’ai découverte tardivement, du fait de déplacements successifs hors de France. Je pourrais en rire et railler, voilà, dès que je m’éloigne, ce pays s’égare. Mais cette histoire ne donne guère envie de plaisanter. D’abord l’essentiel : votre voix, imbibée d’émotion et de chaleur, est pleine de personnalité. Et cette interprétation que vous donnez d’Hallelujah est un enchantement. Leonard Cohen la chantait divinement dans ses récentes années. Jamais la spiritualité et la sensualité ne furent mêlées dans une voix et un corps d’homme avec autant de grâce et de puissance. Comme un vin de glace ou un rhum vieux qui aurait fait mine de s’être assoupi dans un fût de chêne ou de wapa d’Amazonie. Il chante, implore, exalte et sublime. Dance me to the end of love s’en approche, mais Hallelujah transcende tout, si merveilleusement. Et que vous, si jeune, rendiez un tel hommage à cet immense poète, si tendre, si triste, si raffiné et qui nous demeure si indispensable, donne envie de renouer avec un optimisme d’essence et d’existence”, s’est enthousiasmée l’ancienne ministre dans un long statut Facebook. Lire la suite sur lemondejuif.info