Une galerie de photos des visiteurs sur la tombe d’Arafat?

Une poignée de dirigeants occidentaux se sont rendus en visite sur la tombe de Yasser Arafat, située dans un mausolée à Ramallah. Certains y ont déposé une couronne de fleurs et se sont inclinés. Bien plus encore sont venus rencontrer l’Autorité Palestinienne et n’ont pas fait d’excursion vers la tombe, même si on a probablement demandé à beaucoup de le faire. On doit percevoir les hommes politiques prétendus démocrates qui ont visité le tombeau du chef terroriste sous un jour négatif. Il est, à présent, notoire qu’après les accords d’Oslo, Arafat a continué à planifier des attaques terroristes contre Israël.Lire la suite sur jforum.fr