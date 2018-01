Une force de 30.000 Kurdes pour contrôler la frontière syrienne©

Le 14 janvier, la coalition dirigée par les Etats-Unis a annoncé travailler avec les Forces Démocratiques Syriennes soutenues par l’Amérique, pour former une Force de Sécurité des Frontières (Border SF) qui contrôlera la frontière syrienne avec la Turquie et l’Irak. La BSF sera directement commandée par les FDS et disposera de plus de 30.000 combattants, selon la coalition dirigée par les Etats-Unis.

Le Bureau des Affaires Publiques de la coalition dirigée par les Etats-Unis a confirmé à Reuters que la moitié des combattants des BSF seront des vétérans des FDS dominées et coordonnées par les Kurdes. La coalition dirigée par les Etats-Unis recrute et entraîne actuellement de nouveaux combattants pour former l'autre moitié de ces forces.