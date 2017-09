Une fois de plus, l’Iran a pris la communauté Internationale pour des truffes ! (Vidéo)

Il semble clair maintenant qu’une fois de plus, l’Iran a pris la communauté Internationale pour des truffes ! Fox News a annoncé lundi soir que selon deux sources distincts aux États-Unis, le lancement par l’Iran d’un nouveau type de missile balistique à moyenne portée était une grosse arnaque ! ……Détails……



En effet, les médias Iraniens avaient annoncé samedi que la République islamique avait testé un nouveau missile balistique capable de transporter des ogives multiples.

Baptisé « Khorramshahr », l’arme aurait une portée de 2000 kilomètres et pourrait transporter des ogives multiples.

Et bien c’est du pipeau !

Des responsables de deux agences de sécurité Américaines ont annoncé à Fox News lundi que la vidéo diffusée par les Iraniens a plus de sept mois et ce lancement avait abouti à un cuisant échec, le missile s’ayant explosé peu après le décollage !

La communauté internationale s’est encore ridiculisée en condamnant vivement ce soit-disant nouveau missile ballistique, capable d’atteindre Israël.