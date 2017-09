Le numéro un des cosmétiques L’Oréal arrive en tête du premier classement mondial sur l’égalité homme femme au travail publié en 2017 par Equileap. Le Français est suivi de Pearson (Royaume-Uni) et de National Australia Bank. Deux autres Français, Sodexo (4e) et Société Générale (14e) se positionnent dans le Top 20. La France se classe d’ailleurs huitième avec dix entreprises dans le Top 50 (et 15 dans le Top 200).

Organisation à but non lucratif, Equileap dont l’objectif est d’ »accélérer le progrès pour l’égalité de genre dans le monde du travail » a interrogé 3 000 entreprises de vingt-trois pays (dont la capitalisation boursière excède les 2 mrds$) avec un questionnaire comprenant dix-neuf critères sur l’égalité homme/femme.