Une femme religieuse de gauche crée le scandale

L'activiste sociale religieuse de gauche, Dina Dayan, qui participe à une émission quotidienne sur Galei Tsahal, a tenu des propos scandaleux et dangereux à propos des émeutes arabes sauvages qui se sont déroulées au mois de mai dans les villes juives. Elle a d'abord renvoyé dos-à-dos Juifs et Arabes dans la responsabilité des émeutes puis a déclaré : « Les 'noyaux toraniques' (gar'inim toraniim) reçoivent des budgets énormes de l'Etat afin de se livrer à des provocations contre les Arabes et de s'implanter dans ces villes »!