Une étude israélienne montre que l’obésité des adolescents augmente leur risque de cancer à l’âge adulte

Ce n’est plus un secret pour personne : l’obésité est un facteur de risque du cancer. Par les changements métaboliques et la sédentarité qu’elle induit, c’est un véritable lien causal qui unit ces deux variables. Cependant, on connaît moins l’impact d’une obésité transitoire à l’adolescence sur le risque de cancer à l’âge adulte. Est-ce également un facteur de risque ? Une nouvelle étude israélienne d’observation publiée dans le journal médical The Lancet vient nous en apprendre un peu plus à ce sujet……Détails…….Lire la suite sur koide9enisrael