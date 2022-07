C’est une première historique, un restaurant cacher a obtenu une étoile au fameux Guide Michelin.

Ce restaurant baptisé Xerta est situé à Barcelone et présente une particularité rare. En effet, il s’agit d’un restaurant non cacher qui a décidé d’ouvrir une partie cachère. Les cuisines sont séparées et le menu cacher est supervisé par le mouvement Habad.Lire la suite sur lphinfo.com