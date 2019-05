Une douzaine d’applications incontournables si vous êtes touriste à Tel Aviv

Le concours de l’Eurovision à Tel-Aviv, c’est parti. Avant la grande finale de samedi soir, c’est aujourd’hui et jeudi qu’auront lieu les demi-finales. Le village Eurovision a ouvert ses portes dimanche et si vous ne vous y êtes pas encore rendu, voici le programme. Mais Tel Aviv c’est aussi des plages, des restaurants, des musées, une architecture, des quartiers pittoresques et mieux vaut être bien équipé pour découvrir la capitale économique et culturelle d’Israël. Lire la suite sur tel-avivre.com