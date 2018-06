Une donation en millions de dollars pour l’Université de Tel-Aviv

La Fondation de la famille Blavatnik a annoncé un nouveau don de 16 millions de dollars à l’Université de Tel-Aviv dans le cadre de son initiative pour promouvoir la recherche scientifique interdisciplinaire, les découvertes et le développement. Il vient s’ajouter aux subventions d’un montant total de 40 millions de dollars attribuées par la Fondation à l’Université depuis 2014, l’une des plus importantes aides qu’elle ait jamais reçues, et contribuera entre autre au développement du Centre interdisciplinaire de cyber-études et du Centre Blavatnik pour la découverte de nouveaux médicaments.

Le Prof. Joseph Klafter, Président de l’Université de Tel-Aviv, a relevé que le soutien généreux de Len Blavatnik contribue de manière importante au développement de l’Université de Tel-Aviv et à son statut international: « Len Blavatnik est un partenaire clé de l’Université depuis des années, et il fait preuve d’un engagement profond en faveur de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche en Israël ».

Len Blavatnik, fondateur et président d’Access Industries, et à la tête de la Fondation de la famille Blavatnik, a déclaré que: » les avancées d’Israël dans les sciences et les technologies depuis 70 ans en ont fait une puissance internationale. Notre soutien à l’Université de Tel-Aviv est destiné à accélérer les prochaines découvertes et à soutenir la future génération de scientifiques et de chercheurs israéliens ».

Quatre centres de recherche et un fonds de recrutement

L’initiative de la Fondation de la famille Blavatnik a encouragé les dons d’autres donateurs qui contribuent à la promotion des centres de recherche et des fondations. Les centres qui bénéficieront du soutien continu de la Fondation de la famille Blavatnik sont le Centre Blavatnik pour le développement de nouveaux médicaments, le Centre Blavatnik de recherche pluridisciplinaire en cybersécurité, la Fondation Blavatnik pour la recherche à l’école d’informatique Blavatnik, le Fonds de production cinématographique Blavatnik et le Fonds du Président pour le recrutement des membres du corps professoral.

Inauguré en mai 2016, le Centre Blavatnik pour le développement de nouveaux médicaments combine la recherche biologique, chimique et computationnelle pour développer de nouveaux traitements qui soulageront la souffrance des patients et sauveront des vies. Deux ans après sa création, il a déjà soutenu des dizaines de projets sur le campus et en coopération avec l’industrie israélienne, par l’intermédiaire de Ramot. Il a conduit de nombreux chercheurs de l’Université et de ses hôpitaux affiliés à entrer dans le cercle du développement de médicaments. Le Centre s’occupe également de programmes éducatifs et constitue un point d’attraction pour les délégations et les invités de l’UTA, qui peuvent y visualiser son travail pionnier dans ce domaine.

Cybersécurité, recherche en informatique avancée, production de films d’étudiants et recrutement de scientifiques exceptionnels

Le Centre Blavatnik de recherche pluridisciplinaire en cybersécurité, créé en coopération avec le Centre national de cybersécurité, vise à promouvoir la sensibilisation au défi que constitue le domaine du numérique pour les Etats, et les moyens d’y faire face. Il aspire à constituer un organe international de premier plan dans ce domaine. Ses sujets de recherche comprennent des questions comme la sécurisation et l’encodage des données, les attaques sur le matériel et le logiciel, les protocoles de réseau, les aspects politiques et militaires de la cyber-sécurité, la cyber-guerre, les aspects sociaux de la sécurisation en ligne, l’application de la loi dans le cyberespace etc.

La Fondation Blavatnik pour la recherche en sciences de l’informatique, qui fonctionne depuis quatre ans dans le cadre de l’École des sciences informatiques Blavatnik de l’UTA, soutient la recherche avancée en informatique, en particulier dans les domaines qui contribuent à la croissance de l’économie israélienne. De nombreuses études financées par la Fondation ont déjà bénéficié d’une reconnaissance et de récompenses internationales. La Fondation soutient également des étudiants exceptionnels de troisième cycle.

La Fondation Blavatnik pour la production de films d’étudiants apportera un soutien financier vital aux jeunes Israéliens dans le domaine du cinéma pour produire des films de haute qualité qui éveillent la réflexion. Les subventions varieront entre 2 000 $ et 5 000 $ par film, qui permettront aux étudiants de faire passer leurs idées du stade du manuscrit à celui du travail cinématographique, et aideront à renforcer la position d’Israël dans la communauté cinématographique mondiale.

La Fondation Blavatnik

Le Fonds du Président, provenant du don de Len Blavatnik et administré par le Président de l’Université, le Prof. Joseph Klafter, vise à recruter des scientifiques israéliens exceptionnels de la jeune génération pour promouvoir le développement de la recherche à l’UTA. Le fonds finance l’intégration de nouveaux chercheurs par la création de nouveaux laboratoires et l’acquisition de matériel, dans le but de faire face à la concurrence croissante dont font l’objet les enseignants de haut niveau sur le marché universitaire mondial, et améliorer la qualité de la recherche à l’UTA. L’Université favorise la recherche interdisciplinaire et se concentre en particulier sur les domaines des nanosciences, des neurosciences, du cyberespace, des études sur l’environnement, de la linguistique computationnelle, de l’ingénierie tissulaire, de l’imagerie et plus.

La Fondation de la famille Blavatnik, dirigée par l’industriel et philanthrope Len Blavatnik, soutient activement les institutions de premier plan dans les domaines de l’éducation, la science, la culture et la charité aux États-Unis et dans le monde, y compris au Royaume-Uni et Israël.

En 2007, elle a fondé les Prix Blavatnik pour les jeunes scientifiques, destinés aux chercheurs de moins de 42 aux Etats-Unis, dans trois domaines: sciences de la vie, physique-ingénierie et chimie. En 2017 ces prix ont été élargis à Israël, en coopération avec l’Académie nationale israélienne des sciences. La première cérémonie de remise des prix à trois jeunes lauréats a eu lieu au Musée d’Israël en février 2018, suivi d’une réception par le Président de l’Etat.

Len Blavatnik est le fondateur et le président d’Access Industries, groupe industriel américain privé qui gère des investissements mondiaux dans diverses industries: ressources naturelles et produits chimiques, médias et communications, capital-risque et immobilier. En Israël, Access possède entre autres le groupe Clal Industries, créé en 1956 et qui opère dans les domaines de l’industrie, de la haute technologie, de la biotechnologie, le commerce de gros et l’énergie, par l’intermédiaire de sociétés comme Malt Nesher, Golf, Clal biotechnologie etc.