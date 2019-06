Une cyber-société israélienne vous met au défi de la pirater

Qui veut gagner 100.000 dollars cash ? Faut-il être sûr de soi pour lancer un tel challenge ! La société « Cyber 2.0, une entreprise israélienne met au défi le monde entier de réussir à les pirater via internet, et, cerise sur le gâteau accompagne cette gageure de 100.000 dollars cash !

Cyber ​​2.0 se dit être le seul système au monde à offrir une défense totale contre la propagation des cyberattaques au sein des réseaux organisationnels.

Cyber 2.0, seul contre le monde entier ! Il faut dire que cette société détient déjà neuf brevets et a été montrée en exemple pendant trois années consécutives par l’Israël Innovation Authority, qui n’est pas moins qu’une agence gouvernementale financée par l’État.

« NOUS SOMMES LA SEULE ENTREPRISE AU MONDE qui invite tous les hackers à pirater son système peut-on lire sur leur site : JUSQU’A CE JOUR … ILS ONT TOUS ÉCHOUÉ !

Si vous vous sentez de taille sachez que « Les pirates, est-il précisé, auront accès au réseau via un point d’accès Wi-Fi. Ils recevront également le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur pour chacun des ordinateurs et des serveurs participant au défi. Tout ce qu’ils auront à faire est d’obtenir un accès et de copier un fichier à partir du serveur de fichiers. »

Pourquoi pas vous ?

… On peut toujours rêver. Car… « Cette startup israélienne assure que son système de sécurité est basé sur un modèle mathématique de chaos inviolable et que les chances de le déchiffrer équivalent à celles de prédire avec précision les prévisions météorologiques dans 10 ans, un jour donné, à un moment donné, à une heure donnée et pour un lieu donné. »

Et pourquoi pas moi ? Si mes chances de déchiffrer tous systèmes de sécurité quels qu’ils soient sont minimes, connaissant l’amour du soleil pour mon joli petit pays, je prends le pari que dans 10 ans, le 17 juin 2029, à sept heures très exactement, l’astre du jour aura laissé son empreinte « shabbatique » sur les corps bronzés des amateurs de sable chaud en partance pour une journée de travail tandis qu’il éclairera encore les Ha’hedim en recherche de D. comme tous les matins depuis que le monde est monde…

Source : https://cyber20.com/hackers-challenge.aspx