Une conférence sur Rouen et son « royaume juif » médiéval

Présente-t-on encore Jacques-Sylvain Klein ? Économiste et juriste, ancien haut fonctionnaire de l’assemblée nationale et historien de l’art, il a créé en 2010 le Festival Normandie Impressionniste. Délégué de l’association La Maison Sublime de Rouen, adjoint au maire quelques années, il a publié une douzaine d’ouvrages en histoire de l’art et en finances locales. Parmi eux, « Le Royaume juif ressuscité », paru en 2006, qui continue de susciter le débat parmi les historiens……Détails…….