Une claque pour le BDS et l’UE : bientôt du vin du Golan dans les Emirats !

L'accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis produit des effets que l'on n'aurait jamais imaginé il y a peu de temps encore. L'une des plus grandes sociétés d'importations et de distribution des Emirats dans le domaine du vin et des alcools, E&A, a signé un accord commercial avec les principaux producteurs de vin du Golan : Yarden, Gamla et Har Hermon. E&A importe dans les pays du Golfe les vins les plus prisés dans le monde. C'est Dubaï qui sera la première destination de ces produits israéliens réputés.