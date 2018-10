Une boucherie casher suisse vandalisée pour la quatrième fois en un mois!!!

Selon le site d’information locale onlinereports.ch, le 16 septembre, deux lettres hébraïques ont été arrachées de l’enseigne extérieure de la boucherie casher de Bâle et dans la nuit du 25 septembre, c’est le «J» du mot «Jüd» qui a été effacé et la porte fracturée. Le 20 octobre, une fenêtre a volé en éclats suite à des jets de pierres. Et enfin dimanche soir dernier, la porte de la boucherie casher a encore été fracturée par des pierres…Lire la suite sur tel-avivre.com