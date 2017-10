Une attaque terroriste au camion-bélier fait 5 blessés à Edmonton au Canada

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche premier octobre à Edmonton, dans l’ouest du Canada, après avoir été percutées…

Samedi en soirée, un premier incident est survenu près du Stade du Commonwealth où se déroulait un match de football des Eskimos d’Edmonton, dans le cadre d’une soirée d’appréciation envers les militaires. Un véhicule a soudainement foncé dans une barricade policière et heurté un policier. Le conducteur est sorti du véhicule et a poignardé le policier à plusieurs reprises, selon la police d’Edmonton. Le policier a été hospitalisé pour des blessures qui ne menacent pas sa vie. Le suspect s’est enfui à pied et une chasse a l’homme a été entamée. Entre-temps, un drapeau du groupe armé État islamique a été découvert dans le véhicule de modèle Malibu abandonné.