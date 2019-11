Une antenne d’Al-Jazeera : « Les Juifs ont créé le porno »

Entendu sur la chaîne Internet Midan Voice d’Al-Jazeera: Des Juifs ont créé et contrôlent l’industrie du porno pour polluer les valeurs américaines et chrétiennes.

Le 29 octobre 2019, une vidéo sur le contrôle juif de l’industrie de la pornographie a été publiée par Midan Voice, une chaîne Internet d’Al-Jazeera destinée aux jeunes. Le narrateur a déclaré que les Juifs dominaient l’industrie du porno et répandaient la pornographie afin de « polluer la culture chrétienne » et de détruire les valeurs américaines.

Voici quelques morceaux choisis du délire antisémite

« Comment se fait-il que les Juifs interdisent la pornographie dans leur propre pays quand ils ont été les premiers à développer le porno et à y investir pour commencer? »

« Les Juifs ont dominé la plupart des aspects de [l’industrie du porno], si ce n’est tous. Selon l’American Time Magazine, l’inventeur des lignes téléphoniques de sexe était Gloria Leonard, qui, tout au long de son parcours pornographique, se présenterait comme une bonne fille juive d’un quartier de New York ».

« Même dans le célèbre Playboy Magazine, fondé au milieu des années 50, le contrôle des Juifs sur l’équipe de magazine était clair dès le premier jour. »

« La plupart des acteurs porno masculins des années 1970 et 1980 étaient des Juifs. Le plus célèbre de ces acteurs – l’acteur portuaire le plus célèbre de tous – est le Juif américain Ron Jeremy, surnommé la » légende du porno « .

« Existe-t-il une raison plus profonde que le désir de réaliser des profits compte tenu du faible coût de production? Des chercheurs ont évoqué des raisons telles que la rébellion contre les valeurs conservatrices, le désir de corrompre les gens et le passage des ghettos européens à la liberté américaine, mais personne n’a été aussi direct que le producteur de porno juif Al Goldstein. »

« Au début du XXe siècle, les Juifs se sont livrés à la pornographie en raison de leur haine réactionnaire des chrétiens. Ils ont tenté de détruire les valeurs américaines de cette époque et il semble qu’ils y soient parvenus. »

Midan Voice… kézako ?

Midan Voice a été lancé sur YouTube et Soundcloud en janvier 2018. Selon une déclaration publiée à l’époque par Al-Jazeera, la chaîne aiderait à contourner les interdictions d’émissions d’Al-Jazeera dans divers pays arabes.

On ne peut être plus clair…

SOURCE :MEMRI