Une adhésion à Interpol de la Plaestine qui inquiète Israël.

Suite à son refus d’adhésion à Interpol en novembre 2016, l’Autorité palestinienne (AP) tentera à nouveau fin septembre de rejoindre l’organisation internationale lors de l’Assemblée générale de cette dernière à Pékin, une initiative qu’Israël tentera de déjouer par de multiples moyens diplomatiques.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, suivant l’échec de 2016 (62 voix contre 56), le chef de la police palestinienne, Hazem Atallah, a rencontré le secrétaire général d’Interpol Jurgen Stock à Lyon en France, le 21 août, lui assurant que les services d’ordre palestiniens ont atteint les normes professionnelles nécessaires pour pouvoir prétendre à rejoindre l’organisation intergouvernementale.Selon la police palestinienne, le chef d’Interpol aurait salué le niveau atteint par cette dernière, des propos qui rappellent le dernier rapport du Bureau de Quartet stipulant que « la police civile de l’AP a démontré son professionnalisme et son efficacité dans la lutte et la prévention des crimes ».

De son coté, Israël, inquiet, poursuit une stratégie diplomatique à deux vitesses pour bloquer la demande palestinienne d’adhésion à Interpol, selon les analystes d’i24NEWS. Tout d’abord, Jérusalem négocie avec les responsables d’Interpol pour resserrer les critères d’adhésions de nouveaux membres, dans le but de disqualifier les Palestiniens. De nouveaux critères et un « processus clair et transparent » demandés l’année dernière par le Comité exécutif d’Interpol à l’ancien conseiller juridique de l’ONU Hans Corell devraient voir le jour en 2017.