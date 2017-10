Un tribunal israélien oblige un français surpris avec une call girl à donner le guet!

Trois ans après avoir quitté sa femme, le mari a finalement accepté de lui accorder un divorce grâce à un ordre émis par un tribunal rabbinique israélien. Il a été surpris récemment alors qu’il utilisait les services d’une société de call-girl en Israël. Le rabbin de la communauté juive de Lyon, sa ville natale avait demandé l’aide des Israéliens!

Une longue attente!

Depuis trois ans, le rabbin Yihye Teboul avait essayé de convaincre un membre de sa communauté de « libérer » sa femme après l’échec de leur mariage, mais en vain. L’homme a refusé de coopérer avec le tribunal rabbinique dirigé par le rabbin de Lyon et ne s’est jamais présenté aux audiences. Dans cet intervalle, il a commencé à fréquenter de nombreuses femmes, alors que son épouse légitime était toujours liée par les liens du mariage. Mais le Rav Teboul a récemment appris que l’homme avait l’intention de passer des vacances dans un hôtel de la Mer Morte en charmante compagnie. Bien que le cas d’un divorce français ne soit pas de la compétence des tribunaux rabbiniques israélien, le rabbin a transmis l’information et a demandé l’aide des juges locaux.

Le rabbin a écrit dans une lettre au tribunal rabbinique de Jérusalem: « Cette femme souffre d’une grave injustice car elle est enchaînée à son mariage par son mari, et, malheureusement, nous avons échoué en raison de l’entêtement de c e dernier. Nous avons maintenant découvert que son mari est en Israël avec une call-girl, et par la présente, nous vous demandons de prononcer une interdiction de sortie du territoire jusqu’à ce que son mari lui accorde le guet ». Il a ajouté « Nous avons déjà découvert que cet homme est en train de commettre un adultère avec plusieurs femmes, alors qu’il refuse toujours d’accorder le divorce à son épouse . »

L’Opération Agunah!

La requête a été remise au Département administratif des tribunaux rabbiniques, mais parce que les détails personnels de l’homme n’était pas précisé, il leur était difficile de vérifier si le mari était effectivement entré en Israël. Après une enquête méticuleuse, le département a réussi à localiser son numéro de passeport grâce à son prénom et un témoignage concernant le jour de son vol en Israël. Le centre d’aide juridique Yad Lé Isha, qui fournit une aide juridique gratuite aux femmes dans cette situation est intervenu. Le Dayan a demandé à la femme d’embarquer à bord du prochain vol vers Israël au beau milieu de la nuit. Le Secrétaire en chef du tribunal rabbinique de Jérusalem, Moshe Biton, a immédiatement ouvert le dossier et a convoqué les juges rabbiniques pour émettre une interdiction de sortie du territoire. L’époux infidèle était encore à la Mer Morte et avait l’intention de quitter Israël deux jours plus tard. Pendant ce temps, le Dayan a réussi à obtenir son numéro de téléphone et a pu l’informer de la suspension de son visa de sortie. Plusieurs heures plus tard, après s’être apparemment rendu compte qu’il avait été pris au piège, son avocat a contacté le Dayan pour l’informer qu’il acceptait de divorcer de sa femme.

Rabbi Eliahou Maimon, le chef du Département des agunot au sein des tribunaux rabbiniques a conclu: « Les tribunaux font un effort pour aussi aider les femmes qui ne résident pas en Israël, et je suis heureux d’avoir contribué au dénouement de cette sombre affaire. «