Un touriste israélien emprisonné en Suisse pour un PV impayé

C’est un mauvais feuilleton Suisse que vient de vivre un touriste israélien. Il aura en tout passé 5 jours au poste pour une contravention impayée, datant d’il y a trois ans de cela.

Un touriste israélien dont le nom n’a pas été révélé, aura passé 5 jours dans une cellule, pour une contravention impayée. Tout commence la semaine dernière, lorsque A. veut faire une surprise à son épouse. Pour célébrer l’anniversaire de celle-ci, ce sera un voyage en Suisse.

Mais dès leur arrivée, la surprise vire au cauchemar. Le touriste est arrêté sitôt le poste de douane franchi. Motif invoqué, une infraction au code de la route commise il y a trois ans. L’amende n’a pas été honorée par le contrevenant.

Le touriste propose de régler la contravention et ses intérêts sur le champ et avance sa bonne fois. Il n’aurait jamais reçu d’ordre de paiement comme le prétend la police locale. « Ce qu’ils ont fait est complètement fou », déclare un proche de la famille. « Pourquoi ont-ils refusé le règlement et l’ont-ils mis en prison ? Ils sont sous le choc et ne digèrent toujours pas ce qui s’est passé. Ils ont vécu un vrai cauchemar, poursuit-il.»

Une politique en matière d’infractions très sévère

En Suisse, la politique en matière d’infractions à grande vitesse est très sévère depuis de nombreuses années. Les contrevenants sont conduits devant un juge et la procédure peut prendre plusieurs jours. Mais pour les touristes, ils doivent généralement régler la facture puis sont expulsés. Quant aux agences de location de véhicules, elles prélèvent directement les contraventions sur la carte de crédit. Cette arrestation reste donc un mystère.

« Je ne suis pas un criminel et je n’ai pas de casier judiciaire », se défend l’israélien. Sollicitée, l’ambassade israélienne en Suisse n’a été d’aucun secours. J’ai donc réclamé l’aide d’un avocat local qui m’a offert son aide contre une somme d’environ 10 000 francs suisses. Le ministère israélien des Affaires étrangères n’a commencé à bouger que lorsque mon affaire a fuité dans les médias. Tout ce qui s’est passé ici est complètement délirant », lâche-t-il effondré.

En fin de semaine dernière, A. a été libéré sous caution -plusieurs milliers de francs suisses-. En outre, on ne sait toujours pas si sa présence sera requise au procès ou s’il pourra se faire représenter. Joyeux anniversaire…