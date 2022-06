Le Rav Ouri Zohar, z’l, est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans. On peut dire qu’il aura eu deux vies. La première dans les années 60 et 70, il est alors l’un des plus grands réalisateurs, metteurs en scène et comédiens israéliens. Reconnu par ses pairs, il fait une magnifique carrière dans le domaine du cinéma.Lire la suite sur lphinfo.com